Nexity : nouvelle tentative de débordement des 9,45E

(CercleFinance.com) - Nexity poursuit le rebond amorcé sur 8,34E et tente de valider un scénario de reprise en 'V' (qui évolue vers une 'tasse avec anse').

Pour la confirmer, il faudra refranchir -en clôture- les 9,45E (plancher du 19 avril, résistance intraday du 17/18 juin puis du 5 juillet), avec les 10,37E (seuil de rupture du 13 juin) en ligne de mire.





Valeurs associées NEXITY 9,62 EUR Euronext Paris +3,50%