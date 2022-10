Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: nouveau pullback sous les 20E information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 11:29









(CercleFinance.com) - Nexity subit un nouveau pullback sous les 20E après que le rebond ait plafonné sous l'ex-plancher annuel des 21,1E (des 1er et 23 septembre) : le 1er objectif est 19,1E, et cela peut aller très vite dans le contexte de volatilité actuelle.

Dès qu'un titre affiche la moindre vulnérabilité, les vendeurs à découvert se ruent dessus et un re-test des 17E semble plausible.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -4.38%