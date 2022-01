Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: nouveau directeur général de la branche Entreprises information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 11:44









(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé aujourd'hui qu'Yves Cadelano intégrait le Comité Exécutif de Nexity en tant que Directeur général de Nexity Entreprises.



'Il aura pour missions d'en poursuivre le développement par la croissance rentable de l'activité d'exploitation et la proposition d'offres packagées promotion et services', précise l'entreprise.



Yves Cadelano rejoint Nexity après avoir précédemment travaillé comme Directeur général France du promoteur d'opérations urbaine mixtes Apsys, Directeur Immobilier du groupe Carrefour et Directeur général délégué et de sa foncière Carmila ou encore Directeur Général de la foncière du Groupe Casino Mercialys.





