Nexity : nouveau DG du pôle immobilier résidentiel

(CercleFinance.com) - Nexity annonce la nomination de Stephane Dalliet, jusqu'à présent DG délégué du pôle immobilier résidentiel en tant que DG de ce même pôle. 'Il dirigera l'ensemble des filiales du périmètre Nexity (hors Edouard Denis) avec la mission de poursuivre et d'amplifier une stratégie ambitieuse de développement de l'activité sur l'ensemble du territoire, de mettre en place les nécessaires synergies et de contribuer à la transformation des métiers de promotion du groupe', indique Nexity. Après avoir travaillé chez Bouygues Immobilier, Kaufman & Broad, Cogedim ou encore Pitch Promotion, Stephane Dalliet a rejoint Nexity en juin 2021.

