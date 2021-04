Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : New Port a cédé 2,14% du capital Cercle Finance • 09/04/2021 à 18:24









(CercleFinance.com) - Nexity a été informée que New Port, la société de cadres présidée par Alain Dinin, a cédé aujourd'hui 1.200.000 actions Nexity, soit 2,14% du capital. Cette opération amène ainsi sa participation au capital de Nexity à 5,12%. Cette cession de bloc hors marché s'est faite au profit d'AG2R LA MONDIALE, qui a ainsi commencé à mettre en oeuvre son intention de prendre une participation de l'ordre de 5% au capital de Nexity. ' New Port a indiqué à Nexity avoir réalisé cette cession afin de rembourser par anticipation une part considérable de son crédit bancaire, et confirme vouloir rester dans la durée un actionnaire significatif de Nexity '.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.23%