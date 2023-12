Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: négociations exclusives pour des activités d'ADB information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 18:36









(CercleFinance.com) - Nexity annonce être entré en négociations exclusives, en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint, un leader européen de la gestion d'actifs alternatifs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 ME.



Cette opération s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity.



L'opération envisagée s'inscrit dans le cadre de l'adaptation de la feuille de route stratégique à la nouvelle donne de marché annoncée par Nexity le 25 octobre dernier, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels 2023, lors de laquelle le Groupe a déclaré avoir engagé un processus de recherche de partenaires stratégiques et financiers sur ses métiers de gestion et de distribution.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.39%