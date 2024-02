Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: mesures accélérées face à la crise, le titre dévisse information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 10:33









(CercleFinance.com) - Nexity décrochait sévèrement jeudi à la Bourse de Paris après avoir décidé d'amplifier ses mesures d'adaptation destinées à faire face à la crise 'inédite' que traverse actuellement son secteur.



Dans un communiqué publié hier soir, le promoteur explique que la poursuite de la dégradation du marché immobilier impose une 'nouvelle donne', à laquelle il prévoit de s'adapter de façon 'accélérée' en 2024.



Le groupe explique avoir notamment pris la décision d'engager dans les prochaines semaines un processus d'information-consultation en vue de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui va le conduire à suspendre le dividende au titre de 2023.



Après des résultats annuels 2023 en ligne avec les objectifs, Nexity prévient par ailleurs que l'exercice 2024 marquera un 'point bas' financier au niveau de son résultat opérationnel.



'Compte tenu de la dégradation de la profitabilité en 2024, la génération de flux de trésorerie disponible (FCF) restera très faible de sorte que l'exercice en cours restera une année de transition', prévient-on chez Oddo.



Le bureau d'études reconduit ainsi son opinion 'neutre' sur le titre, avec un objectif de cours ramené de 17,1 à 15 euros.



Nexity assure toutefois que sa réorganisation devrait permettre un rebond en 2025, qui devrait se traduire par une amélioration de la profitabilité.



En Bourse, l'action Nexity accusait néanmoins le coup et dégringolait de 22% jeudi en milieu de matinée, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 derrière Euroapi (-50%).





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -19.11%