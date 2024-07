Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: marge opérationnelle en retrait au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 10:00









(CercleFinance.com) - Nexity affiche un résultat net part du groupe (RNPG) de 45 millions d'euros pour le premier semestre 2024, contre neuf millions un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle en retrait de 0,7 point à 3,3% pour un chiffre d'affaires en baisse de 18% à 1,68 milliard.



A périmètre constant, le CA du groupe immobilier a diminué de 14%, reflétant selon lui le ralentissement embarqué de l'activité. Les ventes au détail ont représenté 2.823 lots, un volume 'stable dans un marché toujours en fort repli (-21%)'.



'Sur la base de la bonne exécution de la feuille de route, ainsi que la mise en oeuvre des mesures d'ajustement et de transformation, et sous réserve de la non-dégradation de l'environnement macro-économique', ses perspectives sont inchangées pour 2024.





Valeurs associées NEXITY 9,34 EUR Euronext Paris +0,11%