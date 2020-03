Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : mandat pour des rachats d'actions Cercle Finance • 23/03/2020 à 07:30









(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir mis en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions, avec un mandat de rachat confié au prestataire de services d'investissement Oddo BHF, portant sur un montant maximum de 10 millions d'euros. Ce mandat s'inscrit dans le prolongement de sa décision de procéder au rachat d'actions propres dans la proportion nécessaire pour compenser la dilution potentiellement induite par l'acquisition d'actions attribuées gratuitement aux salariés. 'Il fait suite aux rachats réalisés depuis octobre 2018 qui ont conduit Nexity à racheter 1.195.123 actions (soit 2,0% du capital), pour un montant total de 51 millions d'euros environ', ajoute le groupe de promotion immobilière.

