Nexity : le concert de La Mondiale dépasse les 20%

(CercleFinance.com) - Le concert de La Mondiale, Crédit Mutuel Arkéa, New Port et des dirigeants et cadres de Nexity, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 juin, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Nexity et détenir 20,16% du capital et des droits de vote.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nexity sur le marché par La Mondiale, qui confirme son intention de poursuivre l'achat d'actions afin d'en détenir un nombre représentant environ 5% du capital et des droits de vote.