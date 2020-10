Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : le CA progresse de 6% au 3e trimestre Cercle Finance • 28/10/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Au troisième trimestre, le CA a atteint 1,02 milliard d'euros, soit une progression de 6% par rapport au 3e trimestre 2019. Au terme des neuf premiers mois de l'année, Nexity a enregistré un CA de 2,73 milliards d'euros, en recul de 2% par rapport aux neuf premiers mois de 2019. L'activité auprès des particuliers a enregistré un recul de 6,5% lors de ces neuf mois, tandis que l'activité client entreprise a progressé de 26,4%. Nexity table sur un CA annuel d'au moins 4,2 milliards d'euros en 2020 et sur une progression du chiffre d'affaires 2021 d'au moins 10% par rapport à 2020.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -3.33%