Nexity : lancement d'une plateforme dédiée au logement senior

(CercleFinance.com) - Nexity et Domitys annoncent ce soir le déploiement national de la plateforme en ligne 'Solution Logement Senior'. 'Cette plateforme innovante propose un ensemble de conseils et services gratuits destinés à accompagner les seniors non dépendants, ainsi que leurs proches, afin d'appréhender une de leurs préoccupations majeures : le logement', explique Nexity.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.78%