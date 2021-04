Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : lance une offre d'OCEANE d'environ 240 ME Cercle Finance • 13/04/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - Nexity annonce aujourd'hui le lancement d'une offre d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de base d'environ 240 ME. La Société dispose d'une option d'allocation supplémentaire lui permettant d'augmenter la taille de l'offre jusqu'à 270 ME. ' Le produit net de l'émission permettra d'allonger la maturité de l'endettement de Nexity en finançant le rachat de tout ou partie des 270 ME d'OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016 apportées par leurs porteurs lors de la proposition de rachat et, le cas échéant, de pourvoir aux besoins généraux de financement de la Société ' indique le groupe.

