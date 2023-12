Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: lance Nexity Solaire pour les projets solaires information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 18:24









(CercleFinance.com) - Nexity accélère son engagement environnemental avec le lancement de Nexity Solaire, une marque dédiée au développement de projets photovoltaïques.



Nexity Solaire a pour ambition d'accompagnerl'adaptation au changement climatique et l'accélération du déploiement des énergies vertes.



La structure s'appuiera sur l'expérience du Groupe en matière d'aménagement durable et sur son expertise bas carbone.



'Cette nouvelle entité offre à tous les acteurs concernés la possibilité de participer à une transition énergétique vertueuse tout en valorisant de façon durable leurs différents fonciers', assure Nexity.







