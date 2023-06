Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nexity : la tentative de rebond avorte dès 19,2E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2023 à 17:44

(CercleFinance.com) - Nexity retombe vers 18,7E alors que la tentative de rebond avorte dès 19,2E.

Ce contrepied baissier n'est pas très encourageant alors que le titre reste très proche de son plancher des 18,56E du début juin.

En cas d'enfoncement, il ne subsistera que le plancher annuel des 18E et c'est un palier sous lequel il vaudrait mieux ne pas tomber.

Nexity songe à arrêter ses opérations de promotions qui ne sont plus rentables et de surcroît, il n'y a plus d'acheteurs (chute de -45% des ventes de logements dans le neuf, -15% de transactions en général, ancien compris).

Le rendement exceptionnel de 13% ne sera surement plus au rendez-vous en 2024 (coupon de 2,50E non soutenable).