Nexity : la publication trimestrielle accueillie sans émotion

(CercleFinance.com) - Nexity se dirige vers une fin de séance sans grand changement jeudi malgré l'annonce par le groupe immobilier d'un 'très bon premier trimestre en termes d'activité commerciale'. Le promoteur a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en hausse de 44% à 1,13 milliard d'euros pour les trois premiers mois de l'année. Les réservations de logements neufs en France ont représenté 3.897 lots, soit une croissance de 7% en volume d'une année sur l'autre, pour une valeur représentant 882 millions d'euros, soit une progression de 11% par rapport au premier trimestre. Dans son communiqué, Nexity fait valoir que cette croissance a été portée par des effets de base favorables, qu'il estime 'non représentatifs' de la croissance attendue en 2021. Pour cette année, le groupe s'est fixé comme objectif un chiffre d'affaires d'au moins 4,6 milliards d'euros assorti d'un résultat opérationnel courant attendu en forte augmentation par rapport à 2020, à 350 millions d'euros au moins. Autre point important, Nexity a indiqué avoir ouvert des négociations exclusives en vue de la cession de la majorité du capital des résidences senior Aegide-Domitys (valeur d'entreprise de 375 millions d'euros) et de Century 21 France (valeur d'entreprise de 84 millions euros). Après cette publication qualifiée de 'solide' voire de 'remarquable' par les analystes, l'action Nexity affichait un gain limité de 0,7% jeudi en fin d'après-midi.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.48%