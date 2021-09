Nexity : La Mondiale dépasse les 5%

(CercleFinance.com) - La Mondiale a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 20 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nexity et détenir individuellement 5,00% du capital et des droits de vote, suite à une acquisition d'actions sur le marché.

À cette occasion, le concert composé de La Mondiale, Crédit Mutuel Arkéa, New Port et des dirigeants et cadres de Nexity, n'a franchi aucun seuil et détient, au 20 septembre, 21,98% du capital et des droits de vote du groupe immobilier.