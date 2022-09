Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : inverse la vapeur, dévisse de -10% sous 20E information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 09:54









(CercleFinance.com) - Nexity inverse la vapeur, dévisse de -10%, pulvérise le plancher annuel des 21,1E (des 1er et 23 septembre) et plonge sous 20E.

Le plancher d'octobre 2012 (22E) vole définitivement en éclats et un gouffre s'ouvre sous les pieds des actionnaires: le 1er objectif est 19,1E, induit par la règle du balancier (21/23,1E).





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -11.05%