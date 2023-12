Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: entouré après des discussions sur une cession information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Nexity caracole loin en tête du SBF120 en bondissant de près de 11%, salué pour l'entrée du groupe immobilier en négociations exclusives en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint.



Cette opération, qui se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros, s'accompagnerait de la conclusion d'un partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity.



Voyant dans cette possible transaction une 'bonne opportunité pour réduire la dette du groupe avec un prix de cession qui semble valoriser correctement les activités', Oddo BHF relève son opinion sur Nexity de 'sous-performance' à 'neutre'.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +11.07%