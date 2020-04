Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : en hausse, un broker se dit 'rassuré' Cercle Finance • 09/04/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Le titre Nexity s'affiche en hausse de +2% ce jeudi, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant 'des propos rassurant sur les réservations qui demanderont à être confirmés dans les prochains mois'. 'Notre scénario est, rappelons-le, prudent avec un recul des réservations en 2020 de 30%. La valorisation reste très modérée (rendement 7.2%). Achat reconduit dans une optique de moyen terme avec un objectif de cours de 40 euros obtenu à l'aide d'une somme des parties', détaille le broker. La cible d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de +45%.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +1.52%