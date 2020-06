Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : emprunts obligataires Euro PP aménagés Cercle Finance • 05/06/2020 à 08:14









(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir obtenu, le 3 juin, l'accord de ses prêteurs sur la totalité de ses emprunts obligataires Euro PP, pour, en particulier, être exonéré de son engagement de respecter la limite relative au ratio de levier jusqu'à l'arrêté des comptes 2021. 'Ces accords s'inscrivent dans la continuité de ceux déjà conclus avec les partenaires bancaires pour ses principaux contrats de financement corporate', commente le groupe immobilier, faisant référence aux accords annoncés fin avril.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris 0.00%