Nexity : émission d'obligations vertes pour 240 ME

(CercleFinance.com) - Nexity annonce l'émission de sa première obligation verte auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant de 240 millions d'euros. Cette émission comprend une tranche d'un montant de 84 millions d'euros d'une maturité de 7 ans (échéance décembre 2026) assortie d'un coupon annuel de 2,257% et une tranche d'un montant de 156 millions d'euros d'une maturité de 8 ans (échéance décembre 2027) assortie d'un coupon annuel de 2,464%. ' Cette obligation verte s'inscrit dans la politique RSE du Groupe, la lutte contre le réchauffement climatique et la contribution à la transition vers une économie bas carbone, en ligne avec l'objectif ambitieux que s'est fixé Nexity à horizon 2030 de réduction de 30% de tonnes eq. CO2 par logement livré (base 2015) ' indique le groupe.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.40%