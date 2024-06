Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity : dévisse de -12%, vers 9,1E, les 8,75E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 14/06/2024 à 15:51









(CercleFinance.com) - Nexity dévisse de -12%, vers 9,1E et efface tous ses gains depuis le 22 mars.

La rechute sous les 10,1E (ex-zénith du 8 avril) puis sous les 9,45E (ex-plancher du 15 au 19 avril) préfigure un retracement du plancher majeur et historique des 8,75E du 14 mars dernier.







Valeurs associées NEXITY 9.05 EUR Euronext Paris -12.73%