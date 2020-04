Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : démenti de la démission du directeur général Cercle Finance • 16/04/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Nexity indique démentir un article de presse diffusé ce jour annonçant à tort le remplacement de son directeur général Jean-Philippe Ruggieri par Alain Dinin, le président du conseil d'administration et du comité stratégique et des investissements. Le groupe immobilier explique qu'Alain Dinin assure la continuité de la direction avec Julien Carmona, directeur général délégué et mandataire social, en l'absence de Jean-Philippe Ruggieri, hospitalisé après avoir contracté le Covid-19.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris 0.00%