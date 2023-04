Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: confirme ses perspectives sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 18:04









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires publié à fin mars 2023 s'établit à 819 millions d'euros en normes IFRS, contre 815 millions d'euros au 31 mars 2022 à périmètre constant, stable par rapport au 1er trimestre 2022.



L'activité commerciale atteint 2.811 réservations à fin mars 2023 (-19% par rapport à fin mars 2022) pour un montant de 575 millions d'euros (-25%). ' Comme attendu, les ventes au détail sont dans la continuité du T4 2022 (-33% par rapport au T1 2022) '.



Le chiffre d'affaires de l'Immobilier d'entreprise s'élève à 125 millions d'euros à fin mars 2023, en progression de 72% par rapport à celui du premier trimestre 2022 qui s'élevait à 72 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires des activités de Services est stable par rapport à fin mars 2022 à 194 millions d'euros.



Le Groupe confirme à ce stade les perspectives communiquées en février dernier. Le groupe vise un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l'International, un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros, reflétant à la fois une phase d'ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France.





