Nexity: confirme ses perspectives pour l'année 2022

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires publié s'établit à 815 millions d'euros à fin mars 2022 (en normes IFRS) contre 945 millions d'euros au 31 mars 2021 à périmètre constant, soit une baisse de 14%.



Le chiffre d'affaires du pôle Immobilier résidentiel s'élève à 626 millions d'euros, en baisse de 4% par rapport à fin mars 2021.



Nexity enregistre à fin mars 2022 des réservations nettes de logements neufs en France stables en volume à 3.490 lots, en ligne avec les années précédentes.



Le Groupe rappelle les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022 communiqués en février dernier : une part de marché supérieure à 14% et un résultat opérationnel courant d'au moins 380 ME permettant le maintien d'un niveau de marge opérationnelle autour de 8%.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.75%