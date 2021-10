Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : confirme ses objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires publié s'établit à 3.288 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, et à 3.077 millions d'euros sur le nouveau périmètre (hors contribution des activités cédées au premiers semestre), soit une hausse de 639 millions d'euros (+26%) par rapport à fin septembre 2020. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires est en croissance de 12% par rapport au 3ème trimestre 2020. Le groupe confirme ses objectifs annuels. Il vise autour de 20.000 réservations de logements neufs sur l'année 2021, un chiffre d'affaires supérieur à 4,4 MdsE hors contribution des activités cédées, au moins égal à 2020 sur le nouveau périmètre et un résultat opérationnel courant sur le nouveau périmètre supérieur à 360 ME, soit un taux de marge opérationnelle supérieur à 8%.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +0.83%