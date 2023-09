Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: cession effective des activités au Portugal information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du recentrage de ses activités de promotion en France, Nexity annonce la cession effective de ses activités au Portugal à Orion European Real Estate Fund V, fonds d'investissement immobilier géré par Orion Capital Managers.



Cette cession par le groupe immobilier vient s'ajouter à celle de sa filiale polonaise finalisée en juillet dernier, 'conformément au calendrier annoncé par Nexity en février 2023 lors de ses résultats annuels', selon la PDG Véronique Bédague.



'Les produits de cession et la baisse du BFR généré par la gestion extinctive des opérations restantes à l'international participeront au désendettement du groupe et au financement de nos opérations dans le champ de la ville durable', poursuit-elle.





