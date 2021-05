Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : cession de Century 21 France à Arche Cercle Finance • 13/05/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Nexity a indiqué mercredi soir avoir cédé 100% de Century 21 France à Arche, holding du groupe Citya, conformément à ce qu'il avait annoncé le 28 avril dernier à l'occasion de son point d'activité du premier trimestre 2021. 'Au sein de la holding Arche, Century 21 conservera son identité, l'indépendance de sa marque ainsi que l'équipe de management', a déclaré le groupe de promotion et de services immobiliers, sans préciser les termes financiers de la transaction.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -2.27%