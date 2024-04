Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: cession d'activités à Bridgepoint finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Nexity indique avoir finalisé la cession de ses activités d'administration de biens à la société d'investissement Bridgepoint, sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 millions d'euros, une opération annoncée en décembre dernier.



Le produit de cession de 400 millions reçu par Nexity va être utilisé pour accélérer significativement sa trajectoire de désendettement (la dette nette était de 776 millions d'euros à fin 2023). Sa liquidité se trouve renforcée par cette cession.



Cette opération s'accompagne d'un partenariat stratégique d'une durée de six ans, renouvelable quatre ans, entre Nexity et la nouvelle entité, visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de promotion du groupe immobilier.





