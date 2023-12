Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity : bondit de près de 11,5% vers 17,3E (désendettement) information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 14:50









(CercleFinance.com) - Nexity bondit de près de 11,5% vers 17,3E alors que le groupe immobilier est en négociations exclusives en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint pour un montant 440MnsE qui permettrait de désendetter le groupe.

Le titre semble bien parti pour s'en aller combler le 'gap' des 18,15E du 16 juillet dernier... et pourquoi pas retracer le zénith des 19E du 4 et 12 juillet dernier.





