Nexity : bondit de +10% vers 9,2E

(CercleFinance.com) - Nexity qui bondit de +10% vers 9,2E bénéficie probablement d'une vague de rachats de découvert dans un contexte de survente après une chute de -36% en 1 mois depuis un sommet de 13,1E le 4 juin dernier.

La cassure du plancher majeur des 8,7E de la mi-mars augurait d'une correction plus marquée en direction de 8,03E mais le renversement de situation du jour pourrait déboucher sur un re-test des 1,1E (résistance du 10 avril).





Valeurs associées NEXITY 8,86 EUR Euronext Paris +6,30%