Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : baisse de 45,7% du résultat net part du Groupe Cercle Finance • 28/07/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1.716 millions d'euros au premier semestre 2020, en baisse de 124 millions d'euros soit -7% par rapport au 1er semestre 2019. L'EBITDA atteint 163 millions d'euros à fin juin 2020 (contre 226 millions d'euros au S1 2019), soit une baisse de 28%, et un taux de marge de 9,5% (-2,8 points par rapport au S1 2019). Le résultat opérationnel courant s'élève à 50 millions d'euros au 30 juin 2020 contre 125 millions d'euros au 30 juin 2019. Le résultat net part du Groupe s'élève à 7 millions d'euros au 30 juin 2020, contre 52 millions d'euros au 30 juin 2019 (-45,7%).

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +4.31%