Nexity: associé à Spliit pour la vente d'un immeuble à Paris

(CercleFinance.com) - Nexity annonce un partenariat avec la start-up française Spliit (spécialisée dans l'accompagnement des entreprises dans leur recherche de bureaux) afin de commercialiser l'immeuble FTERO à Paris, un projet mêlant bureaux et espaces de coliving.



Situé rue du Faubourg Poissonnière, ce bâtiment de 1636 m² est une réhabilitation d'un ancien site industriel, offrant des bureaux modernes et un espace de coliving de 300 m².



Ce projet vise à répondre aux besoins croissants de flexibilité en intégrant des espaces de travail et de vie pour les professionnels.







Valeurs associées NEXITY 10,05 EUR Euronext Paris +2,03%