Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity: arrivée à terme d'une action de concert information fournie par Cercle Finance • 02/07/2024 à 09:16









(CercleFinance.com) - Nexity fait part de l'arrivée du terme de l'action de concert en étoile, regroupant les principaux dirigeants du groupe, la société Crédit Mutuel Arkéa et La Mondiale (représentant à fin décembre 2023 19,27% du capital et 19,55% des droits de vote).



Les grands actionnaires membres du concert (Alain Dinin, Crédit Mutuel Arkéa et La Mondiale) ont néanmoins fait savoir qu'ils maintenaient leur soutien à la stratégie du groupe immobilier et que leurs détentions historiques demeuraient inchangées.





Valeurs associées NEXITY 8,58 EUR Euronext Paris -0,87%