Nexity : annonce une opération Vefa avec Cofinance

(CercleFinance.com) - Nexity annonce ce soir que Cofinance a acquis en décembre 2019, en Vefa, un immeuble de 13.240 m2 et 370 parkings, à Lyon Vaise (ZAC de l'Industrie). 'Les travaux commencent dès ce début d'année et la livraison de l'immeuble est prévue au 1er semestre 2022. Il sera occupé à près de 66% par le nouveau siège lyonnais de Nexity', explique le groupe.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +1.79%