Nexity : annonce plusieurs nominations

(CercleFinance.com) - Le groupe Nexity annonce ce soir plusieurs nominations, 'pour accompagner la transformation de Nexity et renforcer l'efficacité de l'organisation par client'. Ainsi, le Comité Stratégique a décidé de nommer un Directeur des Ressources Humaines Groupe et de confier le poste à Sophie Audebert. Nexity Immobilier résidentiel accueille Sophie Poilleux au poste de Directrice générale adjointe. Enfin, au sein de Nexity Solutions Entreprise, Régine Engström est nommée Directrice des partenariats stratégiques.

