Nexity : Alain Dinin redevient PDG après le décès de Jean-Philippe Ruggieri

Le président du promoteur immobilier avait laissé au printemps 2019 la fonction de directeur général à Jean-Philippe Ruggieri, décédé vendredi du Covid-19.

Le PDG de Nexity Alain Dinin, le 6 décembre 2018. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Le président du promoteur immobilier Nexity, Alain Dinin, va reprendre les fonctions de directeur général qu'il avait laissées voici un an à Jean-Philippe Ruggieri, après le décès de ce dernier la semaine dernière du Covid-19. "Le conseil d'administration qui s'est réuni le samedi 25 avril 2020 a décidé de réunir les fonctions de président et de directeur général et de nommer M. Alain Dinin en qualité de président-directeur général de la société avec effet immédiat", a déclaré Nexity dans un communiqué diffusé lundi 27 avril.

Alain Dinin est le patron historique de Nexity, premier promoteur français. Présent dès sa création en 2000, il en était devenu PDG quelques années plus tard. Il avait laissé au printemps 2019 la fonction de directeur général à Jean-Philippe Ruggieri, mais celui-ci est décédé vendredi 24 avril du Covid-19 à l'âge de 51 ans.

Le groupe avait, plus largement, mis en place à l'époque une direction collégiale dont les responsables ont été confirmés ce lundi. Ces trois directeurs généraux délégués sont Véronique Bédague-Hamilius, Julien Carmona et Frédéric Verdavaine.