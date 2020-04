Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : AG à huis clos et dividende réduit Cercle Finance • 07/04/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Nexity annonce que dans ce contexte de crise sanitaire, son conseil d'administration a fait le choix de convoquer une assemblée générale exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à la date initialement annoncée du 19 mai. Par ailleurs, il a décidé de ramener la proposition de dividende proposée à l'assemblée générale de 2,70 à deux euros, soit une réduction de 26% par rapport à ce qui avait été annoncé pour cette année (et une baisse de 20% par rapport au montant distribué en 2019). Le groupe immobilier revendique une situation de trésorerie demeurant très solide, avec, au 31 mars 2020, une trésorerie globale de 767 millions d'euros à laquelle s'ajoutent 555 millions de lignes de crédit confirmées et non tirées.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris +6.78%