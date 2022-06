Nexity: acquisition d'une part majoritaire dans Angelotti information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Nexity annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'une participation de 55% au capital d'Angelotti, groupe d'aménagement et de promotion immobilière en Occitanie, région connaissant un dynamisme démographique important.



Comptant plus de 140 collaborateurs, Angelotti a réalisé en 2021 l'équivalent de près de 1.600 réservations et un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros, en hausse de 20%. Son pipeline représente l'équivalent d'environ six années de chiffre d'affaires.



Parallèlement à cette opération, Angelotti prévoit l'acquisition de 55% de Moreau Investissement, société de Yohann Moreau, associé et partenaire du groupe dans de nombreuses opérations, notamment dans les Pyrénées Orientales.



La réalisation de ces deux transactions est soumise à la seule condition suspensive d'autorisation par l'Autorité de la Concurrence et devrait être finalisée au troisième trimestre 2022. Les dirigeants actuels conserveront leurs fonctions.