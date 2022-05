Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity: accord dans les bâtiments bas-carbone avec St-Gobain information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 17:02









(CercleFinance.com) - Nexity annonce la signature d'un partenariat avec Saint-Gobain afin de proposer au marché une offre de bâtiments bas carbone durables à coûts maîtrisés, pour des logements aussi bien que des bureaux.



' Le travail commun réalisé visera plus généralement à optimiser les conceptions de l'ensemble des projets immobiliers, avec des solutions légères, performantes en qualité, bas carbone et économiques en s'appuyant notamment sur la présence de Saint-Gobain sur toute la chaîne de valeur, depuis la conception jusqu'à la distribution et livraison des matériaux ', souligne Nexity.



Ce partenariat renforcera la présence des deux groupes sur le marché de la construction bas carbone en France.







