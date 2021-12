Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nexity: a restructuré le siège historique de RTL à Paris information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 12:32

(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir restructuré et livré un ensemble de trois bâtiments qui constituaient le siège historique de RTL pour le compte de LaSalle Investment Management, dans le quartier Montaigne, aux 22 et 24 de la rue Bayard, à Paris.



L'un des trois bâtiments a été démoli et a laissé place au premier immeuble en structure bois du quartier central des affaires, souligne Nexity.



Sur cette opération, la création de valeur environnementale repose à la fois sur une construction raisonnée à partir d'une structure bois et sur une exploitation maîtrisée à faible impact carbone, permettant ainsi l'obtention de 5 certifications et labels environnementaux, assure Nexity.



Déjà presque entièrement loué, l'immeuble sera notamment occupé par NEOEN, Stratégie & Corp et DECHERT LP.