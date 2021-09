Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexity : a été sélectionné par la SPL Lyon Confluence information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 12:15









(CercleFinance.com) - La Ville de Lyon et la SPL Lyon Confluence ont sélectionné l'offre de Nexity pour la réalisation de deux îlots d'une surface totale de 33 000 m2 SdP, principalement dédiés au logement et à l'enseignement supérieur. Cette réalisation comprend 19 000 m2 destinés à accueillir des logements, 12 000 m2 pour des établissements d'enseignement supérieur et de formation et 2000 m2 dédiés à l'accueil de commerces. Ce sont 11 bâtiments au total qui seront édifiés sur ces deux îlots.

Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -0.51%