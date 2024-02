Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexity : -26% vers 9,80E, plus aucun support décelable information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - C'est un krach et c'était hélas prévisible avec une division par 10 du résultat, dans un contexte d'effondrement de l'activité 'promotion immobilière' suite au quadruplement du coût d'un emprunt sur 20 ans en l'espace de2 ans.

Outre le gigantesque 'gap' de rupture sous 13,10E, les supports cruciaux situés à 13,20, 12,65E puis 11,36E du 25 octobre 2023 sont pulvérisés, de telle sorte que plus aucun support long terme (10 ans) n'est décelable, et la seule référence, c'est désormais le plancher historique des 5,90E de fin octobre 2008.





Valeurs associées NEXITY Euronext Paris -19.86%