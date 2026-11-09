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Nexi se sépare de la fintech Ratepay
information fournie par Zonebourse 09/11/2026 à 11:53

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Nexi gagne 1%, à 4,54 EUR, à Milan, après l'annonce de la cession à Affirm de Ratepay, une fintech allemande proposant des solutions de paiement aux commerçants en Allemagne, en Autriche et en Suisse, dans le cadre de la stratégie de recentrage du groupe italien sur ses activités principales.

Dans le cadre de cette transaction, le groupe italien de solutions de paiement a signé un protocole d'accord avec Affirm visant à élargir leur partenariat actuel dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et à explorer conjointement de nouvelles opportunités commerciales.

"La cession s'inscrit dans notre stratégie de recentrage sur nos activités principales et d'optimisation de notre portefeuille, afin de créer davantage de valeur pour l'ensemble de nos parties prenantes", explique Bernardo Mingrone, le directeur général de Nexi.

"Parallèlement, compte tenu de la complémentarité commerciale entre Ratepay et Affirm, ce changement d'actionnariat permettra à Ratepay de renforcer son offre de paiement différé et fractionné, au bénéfice de ses clients et de ses partenaires, dont Nexi", poursuit-il.

La transaction devrait avoir un effet légèrement positif sur la position financière nette de Nexi et contribuer favorablement à sa capacité à générer des excédents de trésorerie. Sa finalisation reste soumise aux autorisations réglementaires habituelles et est attendue au 1er semestre 2027.

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