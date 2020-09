Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexi et SIA proches d'un accord sur les termes de leur fusion Reuters • 16/09/2020 à 17:05









par Pamela Barbaglia, Elisa Anzolin et Valentina Za LONDRES/MILAN, 16 septembre (Reuters) - L'entreprise italienne Nexi NEXII.MI et sa rivale SIA, toutes deux spécialisées dans les paiements électroniques, espèrent finaliser dans les prochaines semaines leur accord de fusion, une fois réglés les derniers points de désaccord en matière de gouvernance. Les deux groupes sont parvenus à un accord global sur la valorisation et sur le fait que Paolo Bertoluzzo, l'actuel patron de Nexi, sera le directeur général du nouveau groupe fusionné, selon trois sources. L'accord pourrait être annoncé d'ici la fin du mois de septembre, les discussions ayant achoppé une première fois en début de mois sur la structure de la gouvernance. "Nous y sommes presque. L'objectif était d'y arriver avant début septembre, mais il y avait encore quelques détails à régler", a souligné l'une des sources. Nexi et SIA ont décliné tout commentaire. Le titre Nexi progressait de 1,84% à 14h45 GMT. (Avec la contribution de Stefano Bernabei et Andrea Mandala, version française Olivier Cherfan)

