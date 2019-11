Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nexi : discute bien avec Intesa San Paolo Cercle Finance • 21/11/2019 à 11:49









(CercleFinance.com) - Nexi, concurrent italien du français Worldline ou de l'allemand Wirecard, a confirmé hier les informations de presse selon lesquelles il est en train de négocier l'extension du 'partenariat' qui le lie à la banque italienne Intesa San Paolo. Le groupe précise cependant qu'il s'agit de négociations préliminaires, et que rien n'est arrêté, et qu'il entend bien demeurer un partenaire pour l'ensemble du système bancaire italien.

Valeurs associées NEXI MIL +1.40%