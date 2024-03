Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexi: bénéfice net de 711,8 ME sur l'exercice 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 12:06









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3 361,7 millions d'euros au cours de l'exercice 2023, en croissance de 7,0 % par rapport à l'exercice 2022, et un EBITDA de 1 751,8 millions d'euros, en hausse de 10,0 %.



La marge d'EBITDA s'établit à 52%, en hausse de 146 points de base par rapport à l'exercice 2022, ' grâce à l'accélération des gains d'efficacité et à la réalisation de synergies dans le cadre de l'intégration du Groupe '.



Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2023 a atteint 912,9 millions d'euros, en croissance de +6,8% par rapport au 4ème trimestre 2022. L'EBITDA s'est élevé à 484,1 millions d'euros, en hausse de +9,7% avec une marge d'EBITDA de 53%, en hausse de 139 points de base par rapport au 4ème trimestre 2022.



Le bénéfice net de l'exercice s'élève à 711,8 millions d'euros, avec un BPA normalisé de 0,54 E, en hausse de 4,9 % d'une année sur l'autre.



Pour 2024, Nexi s'attend à une croissance moyenne à un chiffre d'une année sur l'autre, un EBITDA en croissance moyenne à forte à un chiffre en glissement annuel, une génération de trésorerie excédentaire de plus de 700 millions d'euros.





