Nexans voit jusqu'à 2030, Jefferies apprécie

Le nouveau contrat décroché par le fabricant français de câbles électriques avoisine les 250 millions d'euros, selon les estimations des analystes. Il assure à Nexans une charge de production jusqu'à mi-2028. La résolution d'un différend géopolitique qui pesait sur un autre de ses projets prolonge cette visibilité au-delà de 2030.

Nexans a annoncé vendredi 6 novembre la conclusion d'un contrat avec Hellenic Cables pour fiabiliser le raccordement électrique des îles du Dodécanèse au continent. Cette commande doit assurer une activité soutenue de ses lignes de production de fin 2026 à mi-2028. Ni le montant du contrat ni la date de mise en service n'ont été précisés. En se basant sur "sa longueur de 420 kilomètres et les quelque 18 mois de production nécessaires", Jefferies l'estime cependant à "environ 250 millions d'euros".

En parallèle, les opérations ont repris au cours du week-end dans le cadre d'un autre contrat de Nexans, le Great Sea Interconnector (GSI). Ce projet, d'un montant de 1,9 milliard d'euros, vise à relier les réseaux électriques de la Grèce et de Chypre, puis d'Israël, au moyen d'un câble sous-marin. Sa progression a un temps été ralentie par un différend entre la Grèce et la Turquie au sujet des zones, mais le navire d'étude devrait reprendre ses travaux cette semaine sur le tracé reliant la Crète à Chypre.

"La reprise des études géophysiques des fonds marins dans le cadre du projet GSI et la reconnaissance par la Turquie de la résolution du conflit constituent des éléments très positifs", salue Jefferies. Le projet pourrait être relancé à la mi-2028, une fois le contrat avec Hellenic Cables exécuté, et donc "prolonger la visibilité du groupe au-delà de 2030", ajoute l'analyste. Il maintient donc une recommandation à l'achat et fixe un objectif de cours de 158 euros. A 17 heures, le titre augmente de 3%, à 127,20 euros.