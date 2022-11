Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nexans: veut une production de cuivre plus responsable information fournie par Cercle Finance • 28/11/2022 à 17:23

(CercleFinance.com) - La rareté des matières premières - en particulier celle du cuivre - est au coeur des préoccupations de Nexans. ' Le maintien de nos usines métallurgiques est essentiel pour soutenir la croissance durable et l'économie circulaire, ainsi que l'engagement en faveur d'une production de cuivre responsable ', annonce la société.



En tant que partenaire de la marque Copper Mark, Nexans participe au processus de révision pour mettre en oeuvre des pratiques de production de cuivre responsables et contribuer à respecter les droits de l'homme, contribuer au développement social et économique, augmenter la transparence ou encore renforcer l'action climatique.



En outre, Nexans est le seul opérateur de laminoirs au monde à demander la Marque Cuivre dans le cadre d'un projet pilote pour ses deux usines de Lens (France) et de Montréal (Canada).



Nexans a achevé la phase d'auto-évaluation du projet pilote et est maintenant entré dans la phase 2 : les sites Nexans seront soumis à une évaluation de leurs performances par rapport à 32 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, menée par un auditeur tiers.



Les résultats de l'évaluation détermineront l'attribution du Copper Mark.